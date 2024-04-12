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Эксперты заявили, что смарт-телевизоры LG уязвимы перед атаками хакеров

Опубликовано:

Пара смотрит вместе телевизор
Телевизор. Иллюстративное фото: pexels.com

Эксперты по безопасности заявили, что тысячи смарт-телевизоров LG содержат уязвимость в программном обеспечении, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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Около 91 тысячи устройств LG по всему миру имеют уязвимости в безопасности программного обеспечения, которые могут предоставить хакерам root-доступ к устройству. Исследователи отмечают, что ошибки в версиях WebOS с 4 по 7 позволяют злоумышленникам добавлять новых пользователей, встраивать свой код и "полностью захватывать" телевизор.

Bitdefender заявили, что предупредили LG об этих проблемах еще в ноябре 2023 года.

Согласно карте уязвимостей, предоставленной Bitdefender, около 7000 устройств в США подвержены угрозе. Большинство уязвимых устройств находятся в Южной Корее, Гонконге и Швеции.

Представители компании LG пока не сделали публичных комментариев по данному вопросу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/devices/2083577-eksperty-zayavili-chto-smart-televizory-lg-uyazvimy-pered-atakami-hakerov/

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