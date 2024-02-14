SpaceX выведет спутники Starlink с орбиты из-за дефекта

SpaceX выводит с орбиты беспрецедентное количество спутников Starlink. Эксперты отмечают, что данный факт может подчеркивать проблемы, с которыми сталкивается компания, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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Дефект в ранних моделях спутников Starlink побудил SpaceX упреждающе вывести их с орбиты, прежде чем они потенциально выйдут из строя и, находясь на околоземной орбите, начнут представлять опасность для планеты.

И хотя в компании по-прежнему уверены, что вывод проблемных объектов с орбиты предотвратит дальнейшие сложности, этот инцидент подчеркивает проблемы и неопределенности в навигации гигантских спутниковых сетей.

При этом вывод спутников Starlink с орбиты — обычная задача для SpaceX. Компания, возглавляемая Илоном Маском, уже начала утилизацию 406 единиц из почти 6000 спутников, запущенных на сегодняшний день.

17 из них в настоящее время являются неманевренными, но, как ожидается, они естественным образом распадутся и в конечном итоге сгорят в атмосфере Земли в ближайшие годы. Однако решение вывести с орбиты большую партию из примерно 100 спутников за короткий промежуток времени, безусловно, необычно.

Подробности о дефекте, который содержат спутники, не разглашаются. При этом компания заверила, что клиенты по-прежнему будут обеспечены бесперебойным подключением к спутниковому интернету.