Байден не стал поддерживать Apple в борьбе за право на импорт "умных" часов

Администрация президента США Джо Байдена отказалась от поддержки Apple и не стала налагать вето на запрет импорта "умных" часов Apple Watch, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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Джо Байден и его команда не стали использовать право вето, которое они могли наложить на ограничения, с которыми столкнулась Apple. Так, в настоящее время компании запрещено импортировать в США флагманские модели часов Apple Watch с заводов-изготовителей, расположенных в других странах. Изменить ситуацию могло только решение президента Соединенных Штатов.

Комиссия по международной торговле США (ITC), федеральное агентство, рассматривающее споры в области интеллектуальной собственности, установила, что крайним сроком, до которого президент может вмешаться в ситуацию, будет Рождество (25 декабря). Этот срок истек. А это означает, что у Apple больше нет легальной возможности получить разрешение на импорт "умных" часов с заводов-изготовителей в США.

Разногласия, лежащие в основе запрета, связаны с технологией, которую Apple Watch используют для измерения уровня кислорода в крови. Компания по производству медицинского оборудования Masimo, разработавшая аналогичное оборудование, обвинила Apple в нарушении патентного права.

Начиная с Рождества, модели часов Series 9 и Ultra 2 недоступны для покупки в розничных магазинах и онлайн-магазинах Apple в США.