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Спрос на персональные компьютеры может вырасти в 2024 году

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Девочка учится дома за ноутбуком
Девочка за ноутбуком. Иллюстративное фото: pexels.com

Спрос на персональные компьютеры может вырасти в 2024 году на фоне выпуска устройств, оснащенных искусственным интеллектом, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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По мнению аналитиков, спад продаж персональных компьютеров, скорее всего, закончится в 2024 году. Потребители, наконец, готовы покупать новые ПК, а спрос на устройства, оснащенные функциями искусственного интеллекта, еще больше подстегнет рынок.

Аналитики Бен Кэдди и Кирен Джессоп заявили, что рынок ПК вернется к росту на 8% в 2024 году. Многим людям уже необходимо обновить компьютеры, купленные еще до пандемии. Кроме того, в следующем году многие ожидают всплеска популярности новых устройств, оснащенных искусственным интеллектом.

При этом 14 октября 2025 года Microsoft прекратит поддержку операционной системы Windows 10. Это произойдет в соответствии с обычным 10-летним жизненным циклом поддержки.

Однако данный факт поставит многих потребителей в условия, когда они будут просто вынуждены купить новые устройства, поддерживающие систему Windows 11. Ожидается, что в следующем году рынок ПК может вырасти на 3,4% по сравнению с 2023 годом.

Данные IDC показали, что в 2020 году наблюдался самый высокий рост мировых продаж ПК с 2010 года, чему способствовал вызванный пандемией переход к работе и обучению в удаленном формате.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/devices/2052848-spros-na-personalnye-kompyutery-mozhet-vyrasti-v-2024-godu/

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