Компания из Южной Кореи заявила о готовности экспортировать роботов-помощников

Южнокорейская компания Naver заявила о готовности экспортировать роботов-помощников, которые могут стать полноценной автоматизированной рабочей силой, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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В футуристической штаб-квартире Naver, крупнейшей IT-компании Южной Кореи, роботы выстраиваются в очередь в кофейне, чтобы затем отнести стаканчики с напитком тем сотрудникам компании, которые ими управляют.

Около 100 роботов на колесах, называемых "Новичками", бродят по офисам, выполняя простые задачи, такие как доставка еды и посылок. Naver уже более года экспериментирует с интеграцией сервисных роботов в жизнь офиса в 36-этажном здании на южной окраине Сеула.

Роботы свободно бродят по зданию, используют лифты. Все "Новички" подключены к облачной системе Naver, которая позволяет им распознавать команды и действовать в соответствии с ними.

Компания заявила о готовности экспортировать передовые технологии облачной робототехники на основе 5G в Европу, Японию и Саудовскую Аравию. Некоторые из этих стран уже выразили заинтересованность в тестировании данных роботов.

"В мире не так много компаний, которые могут предложить высококачественную роботизированную услугу в таком масштабе", — отметил Сок Сан Ок, исполнительный директор Naver Labs, подразделения исследований и разработок Naver.

По его словам, в скором времени роботы "Новички" могут стать полноценной рабочей силой во многих странах мира.