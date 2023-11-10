Грузовые компании Китая готовятся перейти на авто со встроенными "ассистентами"

Грузовая промышленность Китая может полностью перейти к использованию грузовиков со встроенной функцией "ассистента" водителя. Всё больше компаний приобретают именно такие автомобили, передает CNBC.

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Гай Линфэн, директор Kearney Strategy Consultants, заявил, что отрасль грузоперевозок Китая в настоящее время переживает масштабную трансформацию. Если раньше компании полностью полагались на водителей автомобилей, то теперь автопарк со встроенными "ассистентами" будет играть все более значимую роль в работе компаний.

Если пять лет назад операторы, владеющие собственными автопарками, а не нанимающие подрядчиков, составляли лишь 20% китайского рынка грузоперевозок, то сегодня они занимают 36% от всего рынка. В перспективе доля подобных предприятий может достичь 75% к 2025 году.

По словам Линфэна, производители грузовых автомобилей, в свою очередь, стали добавлять функцию встроенного "ассистента" почти во все свои машины, чтобы сделать их более привлекательными для владельцев автопарков. Наличие такой технологии дает водителю преимущество. "Ассистент" собирает объем данных, который в будущем можно будет использовать при внедрении в грузовик системы автономного вождения.

Кроме того, с 2022 года китайские власти требуют, чтобы все новые грузовики были оснащены базовой технологией помощи водителю, которая может предупредить об опасности столкновения. Эксперты предполагают, что в ближайшие годы большинство грузовых операторов избавятся от старых автомобилей и перейдут на новые со встроенной системой помощи для водителя.