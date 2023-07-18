Роботов-гуманоидов для обслуживания пожилых людей разработали в Китае

Пенсионер. Иллюстративное фото: pixabay.com

Первый в мире серийный робот-гуманоид от китайской компании Fourier Intelligence может решить проблему нехватки кадров среди людей, ухаживающих за пожилыми. Роботы будут способны переносить пациентов с кровати в инвалидное кресло и помогать им в быту, передает Euronews.

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По оценкам Национальной комиссии здравоохранения Китая, к 2035 году число людей в возрасте 60 лет и старше вырастет с 280 млн до 400 млн человек. Чтобы отреагировать на растущий спрос на медицинские услуги в условиях нехватки рабочей силы и старения населения, шанхайская фирма Fourier Intelligence разрабатывает робота-гуманоида, которого можно будет использовать в медицинских учреждениях.

По словам генерального директора и соучредителя Fourier Intelligence Зена Коха, робот-гуманоид GR-1 может быть помощником по хозяйству, оказывать подручную помощь медицинским работникам, а также быть домашним компаньоном для пожилых людей, которые проводят время в одиночестве.

С ростом 1,64 м и весом 55 кг GR-1 может ходить, преодолевать препятствия и выполнять простые задачи. По данным инженеров Fourier Intelligence, робот находится на стадии разработки, и первый прототип будет готов через два-три года.

Как отмечает Newatlas.com, в последующем разработчики рассчитывают, что робот-гуманоид будет способен справляться с такими задачами, как переноска пациентов с кровати в инвалидное кресло.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/devices/2028913-robotov-gumanoidov-dlya-obsluzhivaniya-pozhilyh-lyudey-razrabotali-v-kitae/