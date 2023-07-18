Технологии

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Роботов-гуманоидов для обслуживания пожилых людей разработали в Китае

Опубликовано:

Пенсионер сидит на стуле
Пенсионер. Иллюстративное фото: pixabay.com

Первый в мире серийный робот-гуманоид от китайской компании Fourier Intelligence может решить проблему нехватки кадров среди людей, ухаживающих за пожилыми. Роботы будут способны переносить пациентов с кровати в инвалидное кресло и помогать им в быту, передает Euronews.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

По оценкам Национальной комиссии здравоохранения Китая, к 2035 году число людей в возрасте 60 лет и старше вырастет с 280 млн до 400 млн человек. Чтобы отреагировать на растущий спрос на медицинские услуги в условиях нехватки рабочей силы и старения населения, шанхайская фирма Fourier Intelligence разрабатывает робота-гуманоида, которого можно будет использовать в медицинских учреждениях.

По словам генерального директора и соучредителя Fourier Intelligence Зена Коха, робот-гуманоид GR-1 может быть помощником по хозяйству, оказывать подручную помощь медицинским работникам, а также быть домашним компаньоном для пожилых людей, которые проводят время в одиночестве.

С ростом 1,64 м и весом 55 кг GR-1 может ходить, преодолевать препятствия и выполнять простые задачи. По данным инженеров Fourier Intelligence, робот находится на стадии разработки, и первый прототип будет готов через два-три года.

Как отмечает Newatlas.com, в последующем разработчики рассчитывают, что робот-гуманоид будет способен справляться с такими задачами, как переноска пациентов с кровати в инвалидное кресло.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/devices/2028913-robotov-gumanoidov-dlya-obsluzhivaniya-pozhilyh-lyudey-razrabotali-v-kitae/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.