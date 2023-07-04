Apple сократила планы по производству Vision Pro в 2024 году

Гарнитура смешанной реальности Vision Pro. Фото.: Justin Sullivan/Getty Images

Apple сокращает планы по производству гарнитуры смешанной реальности Vision Pro. Изначально планировалось выпустить миллион устройств в 2024 году, однако производственные проблемы помешают этому, сообщает Financial Times.

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Гарнитура смешанной реальности Vision Pro была представлена в июне после семи лет разработки инженерами Apple. Эксперты назвали ее самым значительным запуском оригинального устройства компании с момента выпуска iPhone. Однако Apple вынуждена отказаться от амбициозных планов производства миллиона устройств в 2024 году.

Такое решение связано с трудностями в конструкции гарнитуры и производственными вызовами. Компания также отложила планы по выпуску более доступной версии устройства. Информацию об этом получили журналисты Financial Times от представителей компании, которые предпочли остаться неизвестными.

Apple уже сообщила клиентам, что гарнитура стоимостью 3500 долларов не будет доступна для продажи до начала следующего года. Аналитики считают, что это связано в большей степени с проблемами в цепочке поставок, а не с проблемами производства на стороне Apple.

Apple, чья рыночная оценка превысила 3 трлн долларов в пятницу, отказалась давать более подробные комментарии по этому вопросу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/devices/2027317-apple-sokratila-plany-po-proizvodstvu-vision-pro-v-2024-godu/