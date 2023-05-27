Владельцы электрокаров Ford смогут заряжать их на станциях Tesla в США и Канаде

Tesla. Иллюстративное фото: Kyodo News via Getty Images

Tesla и Ford заключили важное соглашение о сотрудничестве. Теперь владельцы электрокаров от Ford будут иметь доступ к тысяче зарядных станций Tesla на территории США и Канады, передает The Wall Street Journal.

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В совместном заявлении двух компаний сказано, что данная сделка предоставит клиентам Ford доступ к 12 тысячам зарядных станций Supercharger от Tesla с января 2024 года. Компания из Детройта планирует также использовать зарядный порт Tesla.

"Мы не хотим, чтобы сеть Tesla Supercharger была похожа на обнесенный стеной сад. Мы хотим, чтобы наши разработки поддерживали электрификацию и устойчивый транспорт в целом", — заявил глава Tesla Илон Маск.

Сеть Tesla Supercharger включает в себя 17 700 станций быстрой зарядки в 1650 точках США и считается самой надежной в отрасли. Подобно мобильным телефонам, электромобили используют различные зарядные устройства. Поиск зарядной станции, подходящей для конкретного автомобиля, может затруднить его зарядку. Сделка с Ford указывает на то, что Tesla успешно убеждает других производителей электромобилей применять свою технологию зарядки.

"Если мы сможем сделать нашу технологию зарядного устройства североамериканским стандартом, я думаю, что потребители от этого только выиграют", — сказал Маск.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/devices/2022178-vladeltsy-elektrokarov-ford-smogut-zaryazhat-ih-na-stantsiyah-tesla-v-ssha-i-kanade/