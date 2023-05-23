IBM и Google инвестируют 150 млн долларов в квантовый суперкомпьютер

Ученые Чикагского университета. Фото.: Taylor Glascock/Bloomberg via Getty Images

IBM и Google инвестируют в квантовые вычисления, которые проводят ученые Чикагского университета. Технологические гиганты выделяют 150 млн долларов, чтобы ускорить процесс создания суперкомпьютера, который будет способен обеспечивать безопасные онлайн-транзакции, передает Bloomberg.

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Чикагский университет станет партнером International Business Machines (IBM) и Alphabet (материнская компания Google) в рамках сделки на общую сумму 150 млн долларов, которые будут направлены на развитие квантовых вычислений. В частности, IBM заинтересована в создании квантово-ориентированного суперкомпьютера. Специалисты компании будут разрабатывать чертежи совместно с Чикагским и Токийским университетами в течение следующих 10 лет. На это будет направлено 100 млн долларов.

Google также выделяет 50 млн долларов на ускорение создания суперкомпьютера. Главная привлекательность квантовых технологий заключается в том, что они обещают сделать все онлайн-платежи более быстрыми и безопасными. И хотя эта перспектива видится достаточно далекой, крупные технологические компании уже готовы вложиться в то, чтобы воплотить эту цель в реальность.

Квантовые вычисления способны укрепить финансовую отрасль, помогая алгоритмам быстро обрабатывать большие объемы данных и решать сложные математические задачи намного быстрее, чем это делает традиционный компьютер.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/devices/2021545-ibm-i-google-investiruyut-150-mln-dollarov-v-kvantovyy-superkompyuter/