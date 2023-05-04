Телефон-раскладушка. Фото: Drake/Bloomberg via Getty Images

Американская молодежь массово скупает телефоны-раскладушки. Точно такие же, какими пользовались их родители 20 лет назад. Молодые люди говорят, что "олдскульные" телефоны помогают им отдохнуть от бесконечных уведомлений в мессенджерах и других приложениях, передает The Wall Street Journal.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Когда 18-летняя студентка Университета Иллинойса Сэмми Палаццоло выходит из дома, прохожие всегда обращают внимание на ее телефон. В конце 2022 года Сэмми и ее одногруппники из Университета все вместе отправились в магазин и купили себе телефоны-раскладушки, которые были популярны в начале нулевых годов. Телефон, которым сейчас пользуется девушка, обошелся ей в 40 долларов.

Теперь Сэмми и ее друзья снимают видео в TikTok о том, как наличие второго "олдскульного" телефона упростило их жизнь. По словам девушки, и она, и ее друзья пошли на этот шаг из-за того, что устали от бесконечных уведомлений в мессенджерах на своих смартфонах.

В настоящее время старые модели мобильных телефонов переживают настоящий ренессанс. Их покупают в качестве бюджетного средства связи в дополнение к основному смартфону. От такого телефона требуется только принимать звонки и сообщения.

По словам Ларса Зильбербауэра, директора по маркетингу HMD Global, финского производителя телефонов Nokia, их компания ежемесячно продает в США десятки тысяч телефонов-раскладушек. Современные модели Nokia выглядят, как телефоны из нулевых, но они сильно отличаются от последних. В большинстве моделей есть Bluetooth, 4G и вполне современная камера.

Такие телефоны не поддерживают приложения вроде Instagram, но в них встроены интернет-браузеры, с помощью которых можно выйти в интернет в экстренном случае.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/devices/2019161-amerikanskaya-molodezh-massovo-skupaet-telefony-raskladushki/