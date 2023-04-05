Первые в мире: астрофизики из Казахстана сняли космический гамма-всплеск быстрее NASA

Космос. Иллюстративное фото: pexels.com

В конце марта телескоп обсерватории Ассы-Тургень первым в мире зафиксировал гамма-всплеск в космосе, опередив NASA, сообщается на официальном сайте Министерства науки и высшего образования.

"Телескоп Назарбаев Университета Астрофизической Обсерватории Ассы-Тургень в ночь на 28 марта 2023 года произвел уникальное и новаторское наблюдение космического события, называемого гамма-всплеском", – сообщили представители ведомства.

Отмечается, что гамма-всплески – это самые яркие электромагнитные события, происходящие во Вселенной. При этом, несмотря на десятилетия усилий международного научного сообщества, их точная природа и параметры пока остаются неясными.

Такой гамма-всплеск казахстанские астрофизики зафиксировали первыми в мире. Они получили самые ранние данные по световому послесвечению от 41 секунды до 30 минуты.

Обсерватория Ассы-Тургень. Фото: fai.kz

По данным Миннауки, телескоп NASA, находящийся на космической орбите, начал наблюдать за явлением только на 110 секунде, уже после казахстанской обсерватории.

"В своем отчете сотрудники NASA подтвердили, что именно казахстанская обсерватория первым зафиксировала этот всплеск энергии. Уникальные данные с 41 секунды по 110 секунду всплеска есть только у отечественных астрофизиков", – подчеркнули в ведомстве.

Как сообщается на официальном сайте организации, Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) — это гражданская космическая программа США. В агентстве работает почти 18 000 человек. Оно сотрудничает с американскими подрядчиками, академическими кругами, а также с международными и коммерческими партнерами, чтобы исследовать, открывать и расширять знания о космосе.

Сообщается, что за явлением наблюдали еще 14 обсерваторий, а следующий наземный телескоп начал следить за гамма-всплеском только на 30-й минуте после казахстанской обсерватории.

"Гамма-всплеск уникален тем, что произошел на расстоянии 5 миллиардов световых лет. Предполагается, что разрушение пыли является причиной изменения цвета на самой ранней стадии гамма-всплеска. Для наблюдения за такими явлениями на ранней стадии требуется телескоп, который движется очень быстро и одновременно захватывает несколько длин волн", – рассказал научный сотрудник Энергокосмической лаборатории Назарбаев Университета Тохтархан Комеш.

При этом о наблюдении за гамма-всплеском высказался и лауреат Нобелевской премии, один из выдающихся астрофизиков и космологов Джордж Фицджеральд Смут III. Он лично поздравил специалистов обсерватории Ассы-Тургень.

"Это большой шаг вперед в наблюдательной науке. Важно признать, что это зависело не только от видения, финансирования и работы по изготовлению и установке автоматизированного телескопа и инструментальной системы, но и от высокого профессионализма команды. Впереди самое интересное – обработка и анализ ценных данных", – заявил он.

В Министерстве науки и высшего образования добавили, что наблюдаемые данные сейчас тщательно анализируются группой исследователей.

"Ожидается, что анализ прольет свет на природу до конца не изученных гамма-всплесков", – отметили специалисты.

Добавим, что обсерватория Ассы-Тургень находится на одноименном высокогорном плато на высоте 2750 метров над уровнем моря в 75 километрах к востоку от города Алматы. Такая информация приводится на сайте казахстанского Астрофизического института им. В. Г. Фесенкова.

Обсерватория Ассы-Тургень на карте. Скриншот: Google Maps

Регулярные наблюдения здесь начались в 1981 году на телескопе Zeiss-1000. 27 июля 2017 был введен в эксплуатацию крупнейший телескоп в Казахстане АЗТ-20.

Ассы-Тургень – это обсерватория с наилучшими астроклиматическими условиями в Казахстане. Отмечается, что высокая прозрачность, отсутствие светового загрязнения и малая турбулентность воздушных масс делает это место наиболее подходящим для задач наблюдательной астрофизики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/devices/2015592-kazahstanskie-uchenye-poluchili-unikalnye-dannye-o-kosmicheskom-yavlenii-operediv-nasa/