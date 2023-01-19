Apple выпустит очки смешанной реальности уже в этом году

Apple. Иллюстративное фото: An Xin / Costfoto/Barcroft Media via Getty Images

Apple откладывает выпуск AR-очков дополненной реальности из-за технических проблем и планирует сосредоточиться на выпуске гарнитуры смешанной реальности. Компания планирует представить новинку уже в этом году, передает Bloomberg.

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Первоначально компания надеялась выпустить AR-очки после презентации своей гарнитуры смешанной реальности, которая будет сочетать в себе как AR-технологии, так и виртуальную реальность. Теперь компания собирается выпустить только гарнитуру смешанной реальности.

Изменения в планах демонстрируют сложности, с которыми сталкивается Apple во время освоения новой отрасли. Компания делает ставку на то, что устройства AR и VR могут стать крупным источником дохода, но технические проблемы, связанные с производством продукта, усложняют реализацию планов. Изначально компания планировала выпустить легкую пару очков дополненной реальности, которые люди могли бы носить весь день, но, похоже, что эта идея будет реализована еще не скоро.

Первое устройство смешанной реальности от Apple должно появиться на рынке уже в этом году. Ожидается, что его цена составит около трех тысяч долларов. Высокая цена связана с использованием передовых дисплеев с высоким разрешением, более 10 камер и датчиков, а также процессора M2 уровня Mac и специального чипа для обработки визуальных эффектов AR и VR.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/devices/2005799-apple-vypustit-ochki-smeshannoy-realnosti-uzhe-v-etom-godu/