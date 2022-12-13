Две американки подали в суд на Apple из-за трекеров AirTags

Офис Apple. Иллюстративное фото: Costfoto/Barcroft Media/Getty Images

Две жительницы Сан-Франциско подали в суд на компанию Apple. Они считают, что за ними следили с помощью трекеров AirTags. Компания пока не прокомментировала данное сообщение, передает BBC.

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Маленькие трекеры от Apple предназначены для отслеживания местонахождения багажа и кошельков в случае потери. Ранее в этом году общественность уже высказывалась, что AirTags могут стать инструментом сталкеров, которые преследуют других людей. Несколько женщин заявляли, что их поклонники использовали трекеры от Apple, чтобы следить за ними.

Однако на прошлой неделе две жительницы Сан-Франциско подали иск в федеральный суд против компании. По словам женщин, их бывшие партнеры использовали AirTags, чтобы следить за их местонахождением.

Эксперты отмечают, что сама компания сразу предполагала, что их новое изобретение можно использовать в преступных целях, поскольку еще на презентации AirTags представители Apple заявляли, что трекеры предназначены для отслеживания предметов, а не для слежки за людьми. Компания заявляет, что приняла ряд мер, которые должны защитить людей от преследования.

Ева Гальперин, директор по кибербезопасности Electronic Frontier Foundation, говорит, что предмет, который можно использовать для отслеживания вещей, также может быть использован в слежке за людьми.

Компания пока никак не прокомментировала информацию об иске.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/devices/2001126-dve-amerikanki-podali-v-sud-na-apple-iz-za-trekerov-airtags/