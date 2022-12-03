Илон Маск анонсировал испытания мозговых имплантатов на людях

Илон Маск. Фото: Тhe Washington Post/Contributor/Getty Images

Компания Илона Маска Neuralink, занимающаяся разработкой медицинских технологий, заявила, что добилась новых успехов в разработке мозговых имплантатов. По словам Маска, компания может приступить к испытаниям с участием добровольцев уже через шесть месяцев, передает CNBC.

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В настоящее время Neuralink занимается разработкой двух имплантатов, которые предназначены для полного восстановления зрения у слабовидящих людей. В компании заявляют, что имплантаты могут восстановить зрение даже у людей, которые слепы с рождения. Еще одной разработкой, над которой сейчас работают ученые в Neuralink, является имплантат, способный стимулировать моторную кору головного мозга. Как заявляют разработчики, эта технология позволит восстановить подвижность у людей с повреждениями спинного мозга.

Как заявил сам Илон Маск, компания планирует приступить к испытаниям технологии стимулирования моторной коры головного мозга с участием добровольцев уже через полгода. Он отметил, что все испытания с участием добровольцев будут проходить с соблюдением правил предельной осторожности. Миллиардер отметил, что планирует сам быть в числе тех, кто испытает на себе действия имплантата.

Маск основал Neuralink совместно с группой ученых в 2016 году. Еще тогда он заявлял, что устройства Neuralink помогут людям шагнуть выше человеческих возможностей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/devices/1999904-ilon-mask-anonsiroval-ispytaniya-mozgovyh-implantatov-na-lyudyah/