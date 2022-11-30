Apple не сможет выпустить 6 млн iPhone Pro из-за забастовок в Китае

Apple. Иллюстративное фото: An Xin / Costfoto/Barcroft Media via Getty Images

Производственные потери Apple из-за забастовок в Китае составят не менее шести миллионов iPhone Pro. При этом текущая оценка ситуации еще может измениться по мере того, как завод по сборке смартфонов в Чжэнчжоу достигает договоренностей с бастующими рабочими, передает Bloomberg.

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Как сообщают источники Bloomberg, беспорядки в ключевом производственном центре Apple, вероятно, приведут к дефициту смартфонов iPhone Pro. Производственные потери могут составить не менее шести миллионов смартфонов. Ситуация на заводе остается нестабильной, и оценка потерь продукции может измениться. Многое будет зависеть от того, как быстро Foxconn (китайский партнер Apple) сможет убедить работников вернуться на производственные линии.

Люди в свою очередь протестуют против строгих карантинных ограничений. Если правительство не снимет хотя бы часть ограничений, то производство новых смартфонов от Apple затянется еще на более долгий срок.

Сейчас завод Foxconn терпит сложности. Сначала работники покинули предприятие, жалуясь на плохие условия труда. Теперь оставшиеся сотрудники вышли на забастовку против новых ограничений, связанных с COVID-19.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/devices/1999383-apple-ne-smozhet-vypustit-6-mln-iphone-pro-iz-za-zabastovok-v-kitae/