Apple объявила о задержках поставок iPhone из-за проблем на заводе в Китае

Логотип Apple. Иллюстративное фото: Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images

Apple предупредила о задержках поставок iPhone из-за локдауна в Китае. Ситуация на заводе Foxconn, который является основным сборщиком смартфонов от Apple, продолжает ухудшаться, передает Financial Times.

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Компания-производитель самого популярного смартфона в мире предупредила, что глобальные поставки iPhone будут задержаны из-за локдаунов в Китае. Чуть больше недели назад в Apple объявили о значительных препятствиях для роста доходов из-за влияния сильного доллара США и ограничений на поставку моделей смартфонов высокого класса.

Apple заявила, что спрос на модели iPhone 14 Pro и Pro Max, популярность которых помогла увеличить выручку iPhone на 10% в прошлом квартале, остается высоким, но клиентам придется дольше ждать свои новые смартфоны.

На iPhone приходится около половины мировых продаж Apple, и декабрьский квартал, как правило, является самым прибыльным периодом. Хотя Apple неоднократно заявляла, что пандемия спровоцировала проблемы с поставками, еще ни разу с февраля 2020 года компания не выпускала подобных предупреждений о задержке поставок.

Задержки связаны с ухудшением ситуации на крупнейшем в мире заводе по производству iPhone, который, по словам Apple, "в настоящее время работает со значительно сниженной производительностью". Рабочие массово покидают завод Foxconn из-за опасений, что руководство не сможет обеспечить им должный уровень безопасности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/devices/1996209-apple-obyavila-o-zaderzhkah-postavok-iphone-iz-za-problem-na-zavode-v-kitae/