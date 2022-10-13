Meta. Иллюстративное фото: Chris Delmas/AFP/Getty Images

Meta презентовала новую гарнитуру дополненной реальности премиум-класса Quest Pro. Исполнительный директор Meta Марк Цукерберг предложил представителям корпоративного сектора стать одними из первых последователей новой концепции виртуальной реальности, передает The Washington Post.

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Марк Цукерберг уже много лет является сторонником позиции, что виртуальная реальность полностью изменит все аспекты жизни человека: от школьной среды до времени, которое вы проводите с детьми.

"Чтобы виртуальная реальность действительно полностью раскрыла свой потенциал, нам нужно достичь точки, когда 200 млн человек, которые каждый год покупают новые компьютеры для работы, выполняли часть своей работы в метавселенной", — сказал Цукерберг во время Meta Connect, ежегодной конференции разработчиков компании.

В Meta объявили, что гарнитура Meta Quest Pro будет предлагать новые интеграции с продуктами Microsoft, широко распространенными в корпоративной среде. Так, программа для проведения видеоконференций Microsoft Teams будет доступна через Meta's Horizon Workrooms, а создать пространство виртуальной реальности можно будет с помощью программы Microsoft 365.

"Очевидно, что мы проходим через изменения в подходе к процессу работы. Каждая организация сегодня ищет новые способы объединить свою команду. Meta Quest и Microsoft Teams помогут внедрить эти изменения", — сказал исполнительный директор Microsoft Сатья Наделла.

Новая гарнитура Meta Quest Pro будет стоить полторы тысячи долларов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/devices/1992279-meta-prezentovala-novuyu-garnituru-dopolnennoy-realnosti/