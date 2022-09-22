Китайский производитель электромобилей Xpeng презентовал функцию автономного вождения

Дорога. Иллюстративное фото: pixabay.com

Китайский производитель электромобилей Xpeng презентовал функцию City NGP, которая позволит автомобилям компании работать в полуавтономном режиме. Эксперты говорят, что эта функция является ответом Xpeng на вызов, который бросает своим конкурентам Tesla, тестирующая систему автономного вождения в настоящее время, передает CNBC.

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Руководство Xpeng объявило, что тестирует функцию City NGP, которая также известна как "навигационный пилот". В компании утверждают, что новая функция позволит транспортному средству выполнять "полный спектр задач вождения", включая движение на безопасном расстоянии от впереди идущего автомобиля, перестройку и обгон, объезд неподвижных автомобилей или объектов, а также поддержку соответствующей скорости и движение по заданному маршруту.

В Xpeng уточняют, что эта система разработана для городских маршрутов, а не для движения по автомагистралям.

Эксперты заявляют, что это ответ компании на вызов, который бросает всем своим конкурентам Tesla, тестируя систему автономного вождения в своих автомобилях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/devices/1988882-kitayskiy-proizvoditel-elektromobiley-xpeng-prezentoval-funktsiyu-avtonomnogo-vozhdeniya/