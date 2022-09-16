Sony PlayStation презентует новую VR-гарнитуру

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Sony PlayStation готова презентовать свою новую гарнитуру дополненной реальности PSVR2. Гарнитура будет поставляться с обновленным набором ручных контроллеров и предлагать лучшее разрешение для убедительного опыта присутствия в виртуальной реальности, передает Quartz.

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Посетители ежегодной выставки Tokyo Game Show, которая откроется 15 сентября, смогут сыграть в демо-версию игры Resident Evil VR, используя PSVR2. Новое оборудование впервые станет доступно широкой публике (пусть даже в демо-формате). Объявление о том, что Sony разрабатывает новое устройство дополненной реальности, стало сюрпризом для экспертов отрасли в феврале 2021 года. Когда-то компания была в авангарде разработки виртуальной реальности. Оригинальная гарнитура PSVR, выпущенная в 2016 году, быстро превзошла по продажам конкурирующие устройства. Например, Oculus Rift.

Но, несмотря на то, что VR-устройство заслужило положительные отзывы, менее 5% владельцев PlayStation фактически купили его в первые три года после запуска. Поскольку в 2020 году продажи сильно упали, генеральный директор Sony PlayStation Джим Райан сказал, что компания не будет активно внедрять виртуальную реальность в течение следующих лет.

Как и его предшественник, PSVR2 не будет работать без подключения к PlayStation, однако новая гарнитура будет использовать более современный кабель USB-C для подключения к консоли. Он также будет поставляться с обновленным набором ручных контроллеров и предлагать лучшее разрешение для убедительного опыта присутствия в виртуальной реальности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/devices/1987919-sony-playstation-prezentuet-novuyu-vr-garnituru/