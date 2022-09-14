Почему "умные" очки от Ray-Ban и Meta плохо продаются, рассказали эксперты

Иллюстративное фото: pixabay.com

Почему "умные" очки от Ray-Ban и Meta так и не добились популярности среди аудитории? Эксперты утверждают, что всему виной "слишком обычный вид" модели, который никак не говорит о том, что пользователь носит "умное" устройство, передает Quartz.

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Очки Ray-Ban Stories, выпущенные легендарным производителем солнцезащитных очков совместно с Meta, были презентованы год назад. Эта модель не поддерживает технологию дополненной реальности, однако очки могут снимать фото и видео. Кроме того, они оснащены микрофонами и динамиками, позволяющими своему владельцу слушать музыку и подкасты, а также принимать телефонные звонки. Выглядят эти очки как классическая модель Ray-Ban Wayfarer, ставшая мегапопулярной после того, как ее носили голливудские актеры Джеймс Дин и Том Круз.

Внешний вид продукта никак не указывал на то, что очки оснащены какими-то дополнительными функциями. И, по мнению аналитиков Quartz, возможно, именно это повлияло на то, что устройство так и не "выстрелило". Эксперты утверждают, что Meta преуспела в развитии и коммерциализации своих программных платформ, но так и не смогла выпустить по-настоящему успешное мобильное устройство. Единственный популярный продукт Meta, очки дополненной реальности Meta Quest 2, основаны на разработках компании Oculus, которую Facebook (тогда головная компания носила такое название) купила в 2014 году. Компании стоит уделить больше внимания этому направлению, чтобы выдерживать давление конкурентов.

При этом эксперты Quartz признают, что Ray-Ban Stories — это качественные, простые в использовании и относительно недорогие "умные" очки, о которых мало кто знает.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/devices/1987493-pochemu-umnye-ochki-ot-ray-ban-i-meta-ploho-prodayutsya-rasskazali-eksperty/