Google начнет тестирование новых "умных" очков

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Google начинает тестирование новых очков дополненной реальности. Это важный проект для компании, поскольку первая попытка Google выпустить "умные" очки в 2013 году подверглась критике и не увенчалась успехом, передает Quartz.

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В июне 2020 года, когда весь деловой мир пытался справиться с последствиями пандемии, Google незаметно приобрела North, стартап, разрабатывающий "умные" очки. Сумма сделки оценивается в 180 млн долларов. В 2021 году компания искала сотрудников, имеющих опыт в разработке программного обеспечения для дополненной реальности. Это породило слухи о том, что Google готовится представить абсолютно новый продукт. В июле 2022 года компания, наконец, сделала заявление.

"Со следующего месяца мы планируем начать тестирование прототипов наших устройств дополненной реальности. Мы хотим понять, как эти устройства могут помочь людям в повседневной жизни", — сообщил менеджер по продуктам Google Джастон Пейн.

Носить AR-очки будут несколько десятков сотрудников Google. Запуск нового оборудования дополненной реальности является важным шагом для компании, поскольку в 2013 году попытка выпустить первые "умные" очки Google Glass не увенчалась успехом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/devices/1980210-google-nachnet-testirovanie-novyh-umnyh-ochkov/