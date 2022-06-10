СМИ: Электромобилям необходимы стандартные для всех разъемы для зарядки

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Европейский парламент вводит требование, согласно которому вся бытовая техника к 2026 году должна быть оснащена зарядными портами USB-C. Потребители и журналисты утверждают, что аналогичное правило необходимо принять по отношению к производителям электромобилей, передает .

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Журналист Quartz Самант Субраманиан говорит, что отсутствие единого общеотраслевого зарядного интерфейса для электромобилей может усложнить процесс массового перехода с автомобилей с двигателем внутреннего сгорания на электрокары.

В настоящее время существует как минимум пять типов разъемов для зарядки электромобилей, каждый из которых имеет разное расположение штырей и разъемов. Зарядные кабели автомобилей BMW, Ford, GM и Volkswagen отличаются друг от друга. Кабели автомобилей Tesla выглядят совсем по-другому. Для того, чтобы решить проблему с зарядкой собственного автомобиля, водители вынуждены скачивать специальные приложения, которые помогают им найти близлежащую заправку, которая может их обслужить.

По мнению Саманта Субраманиана, если бы такая проблема существовала у автомобилей с двигателем внутреннего сгорания на заре становления отрасли, то автомобилестроению никогда бы не удалось достичь больших высот. Он утверждает, что отрасль начнет полноценно развиваться только тогда, когда все производители стандартизируют тип зарядных устройств для своих автомобилей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/devices/1973347-smi-elektromobilyam-neobhodimy-standartnye-dlya-vseh-razemy-dlya-zaryadki/