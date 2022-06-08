ЕС обяжет производителей электроники выпускать устройства с единым портом зарядки

Иллюстративное фото: Pexels

Европарламент обязал всех производителей электронной техники выпускать устройства с единым разъемом зарядки для потребителей в странах ЕС. Соответствующее сообщение опубликовано в пресс-релизе на сайте.

В Европарламенте договорились, что к осени 2024 года для всех портативных гаджетов USB Type-C станет общим зарядным портом.

Данная мера предпринята для того, чтобы уменьшить объем электронных отходов, которые каждый год в среднем составляют 11 тысяч тонн.

Кроме того, потребители в странах ЕС сэкономят до 250 млн евро в год на покупке зарядных устройств.

Согласно новому правилу, все устройства независимо от производителя должны быть оснащены портом USB Type-C. После введения данного правила, потребители смогут использовать одну и ту же зарядку на все устройства, которые у них имеются.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/devices/1973077-es-obyazhet-proizvoditeley-elektroniki-vypuskat-ustroystva-s-edinym-portom-zaryadki/