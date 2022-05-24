"Умные" контактные линзы назвали главным изобретением будущего

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«Умные» контактные линзы называют изобретением, которое в ближайшие годы сможет кардинально изменить жизнь людей. Благодаря этому устройству человек сможет не только скорректировать зрение, но и следить за своим здоровьем и перестать постоянно заглядывать в смартфон, передает BBC.

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"Представьте, что вам нужно произнести речь и ее текст будет просто всплывать перед вашими глазами. Если вы музыкант, то вам больше не понадобится листок с нотами. Ну а если вы занимаетесь спортом, то вам точно не помешают данные о пульсе и сожженных калориях", — говорит Стив Синклер из Mojo, компании, разрабатывающей "умные" контактные линзы.

В ближайшее время компания собирается приступить к испытаниям смарт-линз на людях. Каждый владелец линз «получит» вместе с ними проекционный экран, который будет «парить» перед их глазами. Линзы от Mojo содержат крошечный дисплей microLED, интеллектуальные датчики и твердотельные батареи. По словам Стива Синклера, компании уже удалось создать работающий прототип и в ближайшее время разработчики приступят к внутренним испытаниям. Им предстоит оптимизировать производительность устройства, которая позволит носить такие линзы в течение всего дня.

Mojo — не единственный в мире разработчик "умных" контактных линз. Преподаватель оптометрии из Колумбийского университета Ребекка Рохас говорит, что линзы можно использовать для отслеживания внутриглазного давления и уровня глюкозы. Это позволит людям с диабетом тщательнее контролировать свое состояние. Также ведутся исследования по созданию линз, которые могут отслеживать онкомаркеры.

Команда из Университета Суррея уже создала "умную" контактную линзу, которая содержит фотодетектор для получения оптической информации, датчик температуры для диагностики потенциальных заболеваний роговицы и датчик глюкозы, отслеживающий уровень глюкозы в слезной жидкости.

Главной проблемой таких изобретений является их производительность. Батарея должна быть крошечной и при этом обеспечивать значительную мощность. Производителям еще предстоит решить эту задачу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/devices/1970569-umnye-kontaktnye-linzy-nazvali-glavnym-izobreteniem-buduschego/