Названа предполагаемая дата презентации iPhone 14

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Американская корпорация Apple, вероятно, представит новый iPhone 13 сентября, сообщает iDrop News.

Как пишет издание, компания традиционно проводит подобные мероприятия в один из вторников сентября. И, вероятно, в этом году презентация состоится 13 сентября.

Отмечается, что корпорация пока не определилась с форматом проведения мероприятия. Если в Штатах будут зарегистрированы новые вспышки коронавируса, то Apple представит новый iPhone в онлайн-режиме, как и в прошлом году.

Издание сообщает, что в сентябре компания презентует четыре смартфона и, возможно, раскроет дату выхода наушников AirPods Pro второго поколения. При этом стоимость iPhone 14 будет, скорее всего, начинаться от 799 долларов (346 тыс. тенге), iPhone 14 Max – 899 долларов (389 тыс. тенге), iPhone 14 Pro – 1099 долларов (476 тыс. тенге), iPhone 14 Pro Max – 1199 долларов (519 тыс. тенге).

Кроме смартфонов, корпорация может представить Apple Watch 8, Apple Watch SE и спортивные Extreme Edition.

Ранее компания Apple сообщила, что прекращает производство плееров iPod.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/devices/1970037-nazvana-predpolagaemaya-data-prezentatsii-iphone-14/