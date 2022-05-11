Компания Apple прекратила выпуск плееров iPod

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Apple завершила производство плееров iPod. Устройства будут доступны для покупки, пока на складах и в магазинах не закончится товар, об этом говорится на сайте компании.

В компании пояснили, что возможности плеера сегодня интегрированы во все устройства Apple.

"Дух iPod продолжает жить. Мы интегрировали невероятный музыкальный опыт во все наши продукты, от iPhone до Apple Watch и HomePod mini, а также в Mac, iPad и Apple TV", – говорится в заявлении корпорации.

Как отметил старший вице-президент компании Грег Джосвиак, создание iPod повлияло не только на музыкальную индустрию, но, по его словам, это также изменило то, как музыку находят, слушают и распространяют.

Впервые iPod появился в 2001 году. У него был черно-белый экран, 5 Гб памяти и механические кнопки для управления устройством.

Ранее Еврокомиссия обвинила Apple в злоупотреблении своим положением на рынке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/devices/1968770-kompaniya-apple-prekratila-vypusk-pleerov-ipod/