Илон Маск передал Украине генераторы Tesla Powerwall
Американский миллиардер Илон Маск пожертвовал Украине энергетические системы Tesla Powerwall. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram.
Солнечные панели и системы сохранения энергии Tesla Powerwall были получены в Ирпене и в Бородянке.
"Эти солнечные батареи и генераторы приобрели большую популярность в Америке. Энергетическая система Powerwall обладает высокой автономностью и обеспечивает резервное питание при отключениях электричества", - гласит его сообщение.
Ранее Маск открыл доступ к терминалам системы спутникового интернета Starlink для жителей Украины. Система предназначена для обеспечения широкополосного доступа в Интернет.
Также мы писали, что ООН выделит помощь в виде денежных выплат для двух миллионов украинцев к августу этого года.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/devices/1967436-ilon-mask-peredal-ukraine-generatory-tesla-powerwall/