Samsung будет бесплатно ремонтировать и доставлять гаджеты жителям Украины

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Южнокорейский производитель гаджетов Samsung Electronics предложил обладателям своих устройств в Украине бесплатный ремонт с доставкой, передает The Korea Herald.

Технологический гигант предложил бесплатный ремонт и доставку жителям Украины, проживающим в районах, где не функционируют их сервисные центры. Ремонтировать будут смартфоны, планшеты и даже смарт-часы от Samsung.

Поддержка клиентов будет скоординирована с украинской логистической фирмой "Новая почта".

В прошлом месяце компания Samsung пообещала выделить шесть миллионов долларов украинским беженцам. А с 5 марта приостановила поставки своих гаджетов в Россию.

Также мы писали, что в Telegram появится возможность перевода сообщений с украинского языка. Об этом в своем блоге сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/devices/1965784-samsung-budet-besplatno-chinit-i-dostavlyat-gadzhety-zhitelyam-ukrainy/