Потребители не могут купить смартфоны и приставки из-за перекупщиков

Иллюстративное фото: Getty Images/ Carol Yepes

Производители электроники находятся в кризисе из-за дефицита полупроводниковых микросхем. Из-за этого компании выпускают меньше продукции. Эта же ситуация стала почвой для активного развития рынка перепродажи, передает BBC.

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Видеокарты, смартфоны, игровые приставки. Пользователям все труднее купить эти устройства напрямую у производителей. И не только потому, что компании снизили объемы производства. Основная причина — активность скальперов. Так называют людей, которые скупают популярный товар, чтобы потом продать его по завышенной цене. И если перепродажа билетов на концерты и футбольные матчи преследуется по закону, то с техникой ситуация намного более благоприятная для скальперов.

Например, когда Sony выпустила консоль нового поколения PlayStation 5, ее раскупили за считанные минуты. Скальперы разработали специальных ботов, которые следили за обновлениями на сайте компании, и мгновенно уведомляли о появлении товара. Некоторые боты были настроены на мгновенную покупку. Консоли PS5 были раскуплены для того, чтобы потом быть проданными в два раза дороже рыночной стоимости.

24-летний Джек Бэйлисс раньше был сотрудником инвестиционного банка. Шесть лет назад он начал покупать кроссовки Yeezy за 150 фунтов стерлингов, чтобы потом продать их за тысячу фунтов стерлингов. Он бросил основную работу и основал Aftermarket Arbitrage, компанию, которая учит всех желающих зарабатывать на перепродаже. Он основал компанию полтора года назад и за это время заработал 456 тысяч фунтов стерлингов. Он также разработал бота, подписка на которого стоит 30 фунтов стерлингов в месяц. Бот оповещает подписчиков, если какой-то редкий товар оказывается в наличии в интернет-магазинах.

Использование ботов-скальперов не является незаконным в Великобритании, но законодатели обратили внимание на этот вид деятельности. В прошлом году в Парламент поступил законопроект о запрете на перепродажу электронных товаров, купленных автоматизированными ботами. По мнению законодателей, манипулирование рынком должно быть остановлено.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/devices/1960585-potrebiteli-ne-mogut-kupit-smartfony-i-pristavki-iz-za-perekupschikov/