Samsung приостановил поставки в Россию

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Технологический гигант из Южной Кореи Samsung приостановил поставки всей своей продукции в Россию, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Решение было принято в связи с трудной геополитической обстановкой в мире - пути доставки товаров усложнились.

"Наша приоритетная задача - обеспечить безопасность всех наших сотрудников и [членов] их семей", - говорится в сообщении компании.

На днях свою деятельность в России приостановили IKEA, Lego, Volkswagen. Перестал в стране работать сайт Airbnb. Google прекратил продажу рекламы для россиян.

Список западных компаний, которые приостановили работу в России, мы опубликовали здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/devices/1959401-samsung-priostanovil-postavki-v-rossiyu/