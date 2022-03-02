Apple официально остановила продажи своей продукции и ограничила работу сервисов в России

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Компания Apple официально заявила о прекращении продаж своей продукции на территории России. Кроме того, Apple ограничивает работу своих сервисов в РФ.

Заявление компании опубликовало ТАСС.

"Мы остановили продажу всех своих товаров в России. На прошлой неделе мы остановили весь экспорт нашим дистрибьюторам в стране. Использование Apple Pay и других сервисов ограничено. Приложения RT News и Sputnik News больше не доступны для скачивания из App Store за пределами России.

Мы отключили в Apple Maps демонстрацию трафика и информирование о происшествиях в качестве меры безопасности для украинских граждан", - цитирует издание заявлении компании.

Ранее сообщалось, что россияне не могут приобрести технику на официальном сайте Apple. На всех товарах в графе "доставка" было указано "в настоящее время недоступно".

Сообщается, что сейчас на официальном сайте компании в России невозможно заказать iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch, AirPods и товары для "умного" дома.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/devices/1958743-apple-ofitsialno-ostanovila-prodazhi-svoey-produktsii-i-ogranichila-rabotu-servisov-v-rossii/