Apple введет новые ограничения для AirTags из-за угрозы слежки

Иллюстративное фото: An Xin / Costfoto/Barcroft Media via Getty Images

Applе планирует ввести ряд ограничений, чтобы затруднить использование AirTags для слежки за людьми, сообщает BBC.

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Apple запустила AirTags в апреле 2021 года. Маленькие круглые устройства можно установить на все вещи, которые можно потерять: багаж, ключи, телефон и т.д. Теперь компания заявила, что будет оповещать пользователей в случае, если заподозрит, что Air Tag используют для слежки за человеком.

Apple заявила, что в рамках этих изменений, призванных усложнить неправомерное использование устройств, каждый пользователь, впервые настраивающий свой AirTag, увидит сообщение, предупреждающее о том, что использование устройства для отслеживания людей без согласия является преступлением. В настоящее время владельцы iPhone (и владельцы смартфонов с ОС Android, которые загружают приложение) получают предупреждения о «нежелательном отслеживании», если неизвестный AirTag перемещается рядом с ними. Владельцы устройств iPhone 11, 12 и 13 смогут использовать «точный поиск», чтобы увидеть расстояние и местоположение неизвестного AirTag. Раньше это мог сделать только владелец AirTag.

Компания заявила, что также добавит функцию, благодаря которой AirTag, который не принадлежит человеку, но находится рядом с ним в течение длительного периода времени, будет издавать определенный звук при перемещении. Теоретически это может выявить наличие AirTag, но недавние отчеты показали, что AirTag с деактивированными внутренними динамиками были выставлены на продажу в Интернете. Apple AirTags отлично показали себя в поиске потерянных вещей. Они могут отслеживать вещи даже самых маленьких размеров. Но это также означает, что в нечестных руках устройство может быть использовано для слежки. И это не просто теория. Как сообщает BBC, в прошлом месяце появились доказательства, что AirTags используют для сталкеринга.

Так как устройство является новой разработкой Apple, компании требуется время для того, чтобы обеспечить безопасность пользователей. Так, например, компании потребовалось шесть месяцев, чтобы запустить приложение, которое предупреждало бы пользователей Android о нежелательном AirTag в непосредственной близости от них. Новые обновления в области безопасности компании планирует запустить к концу 2022 года. Как сообщили в компании, диалог с правоохранительными органами показал, что случаи неправильного использования AirTag редки, однако даже один такой случай — это уже слишком много.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/devices/1955997-apple-vvedet-novye-ogranicheniya-dlya-airtags-iz-za-ugrozy-slezhki/