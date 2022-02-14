Ученые из Австралии разработали бионический глаз, который поможет слепым людям видеть

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Ученые из Австралии разработали устройство, которое может помочь людям с нарушениями зрения видеть, передает Би-би-си.

Устройство Phoenix 99 было разработано учеными из Сиднейского университета и Университета Нового Южного Уэльса. Оно связано с небольшой камерой, которая прикреплена к паре очков. Phoenix 99 имплантирован хирургическим путем и активизирует клетки сетчатки глаза, которые еще способны функционировать.

В прошлом году на протяжении нескольких месяцев устройство испытывали на стае овец, чтобы узнать, нет ли после Phoenix 99 негативных последствий для здоровья. И, как оказалось, никакого вреда здоровью устройство не причиняет.

Авторы исследования надеются начать испытания с участием людей.

Это не первое подобное устройство, которое помогает людям обрести зрение. Бионический глаз Argus II от американской фирмы Second Sight был установлен более 350 людям по всему миру. Принцип работы Argus II такой же, как и у Phoenix 99.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/devices/1955972-uchenye-iz-avstralii-razrabotali-bionicheskiy-glaz-kotoryy-pomozhet-slepym-lyudyam-videt/