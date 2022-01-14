Инвесторы ждут от Apple устройства с функцией расширенной реальности

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Инвесторы возлагают большие надежды на проект Metaverse от Apple. Производитель iPhone пока не раскрывает свои планы относительно создания собственной виртуальной вселенной, но многие предполагают, что компания представит устройства с функцией расширенной реальности, передает The Wall Street Journal.

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Ранее в этом месяце Apple в течение непродолжительного времени была первой корпорацией, стоимость которой превысила 3 ​​трлн долларов во время дневных торгов. Инвесторы и аналитики делают ставку на то, что компания представит устройства расширенной реальности примерно в следующем году и откроет потенциал для нового этапа роста в ближайшие годы. Apple, со своей стороны, мало говорит о планах на будущее. При этом генеральный директор Тим Кук в последние годы одобрительно высказывался о подобных технологиях и сказал, что они станут критически важной частью будущего Apple.

Аналитик Apple Кэти Хьюберти из Morgan Stanley в прошлом месяце повысила свою целевую цену акций компании со 164 до 200 долларов за акцию, чтобы учесть будущую стоимость, связанную с этими линейками продуктов.

«Новые категории продуктов должны быть оценены по достоинству», — говорит она.

Аналитик Bernstein Тони Сакконаги недавно заявил инвесторам, что к 2030 году Apple может поставить 22 млн устройств дополненной реальности, что может увеличить выручку компании на 4%. К 2040 году, по мнению эксперта, на устройства расширенной реальности может приходиться более 20% общего дохода Apple.

Apple находится в жесткой конкуренции с другими технологическими гигантами за лидерство в использовании новейших технологий. Еще не ясно, насколько выгодным станет рынок виртуальной реальности, но компании уже сейчас стремятся стать его технологическими лидерами. Так, Meta уже много лет продает VR-гарнитуры и имеет агрессивные планы по расширению, а Microsoft продает AR-гарнитуру и рассказывает о своих планах относительно метавселенной.

Повышенный интерес к созданию метавселенных приобрел новый импульс после того, как соучредитель Facebook Марк Цукерберг осенью 2021 года объявил о переименовании своей компании в Meta Platforms. Это подчеркивает его стремление извлечь выгоду из зарождающегося мира виртуальной и дополненной реальности. С тех пор акции Meta выросли на 6,7%, Apple — на 18%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/devices/1950957-investory-zhdut-ot-apple-ustroystva-s-funktsiey-rasshirennoy-realnosti/