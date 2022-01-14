Инвесторы ждут от Apple устройства с функцией расширенной реальности

Инвесторы возлагают большие надежды на проект Metaverse от Apple. Производитель iPhone пока не раскрывает свои планы относительно создания собственной виртуальной вселенной, но многие предполагают, что компания представит устройства с функцией расширенной реальности, передает The Wall Street Journal.
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Ранее в этом месяце Apple в течение непродолжительного времени была первой корпорацией, стоимость которой превысила 3 трлн долларов во время дневных торгов. Инвесторы и аналитики делают ставку на то, что компания представит устройства расширенной реальности примерно в следующем году и откроет потенциал для нового этапа роста в ближайшие годы. Apple, со своей стороны, мало говорит о планах на будущее. При этом генеральный директор Тим Кук в последние годы одобрительно высказывался о подобных технологиях и сказал, что они станут критически важной частью будущего Apple.
Аналитик Apple Кэти Хьюберти из Morgan Stanley в прошлом месяце повысила свою целевую цену акций компании со 164 до 200 долларов за акцию, чтобы учесть будущую стоимость, связанную с этими линейками продуктов.
«Новые категории продуктов должны быть оценены по достоинству», — говорит она.
Аналитик Bernstein Тони Сакконаги недавно заявил инвесторам, что к 2030 году Apple может поставить 22 млн устройств дополненной реальности, что может увеличить выручку компании на 4%. К 2040 году, по мнению эксперта, на устройства расширенной реальности может приходиться более 20% общего дохода Apple.
Apple находится в жесткой конкуренции с другими технологическими гигантами за лидерство в использовании новейших технологий. Еще не ясно, насколько выгодным станет рынок виртуальной реальности, но компании уже сейчас стремятся стать его технологическими лидерами. Так, Meta уже много лет продает VR-гарнитуры и имеет агрессивные планы по расширению, а Microsoft продает AR-гарнитуру и рассказывает о своих планах относительно метавселенной.
Повышенный интерес к созданию метавселенных приобрел новый импульс после того, как соучредитель Facebook Марк Цукерберг осенью 2021 года объявил о переименовании своей компании в Meta Platforms. Это подчеркивает его стремление извлечь выгоду из зарождающегося мира виртуальной и дополненной реальности. С тех пор акции Meta выросли на 6,7%, Apple — на 18%.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/devices/1950957-investory-zhdut-ot-apple-ustroystva-s-funktsiey-rasshirennoy-realnosti/