Роботов-поваров готовится выпустить британская компания в 2022 году

фото: Moley Robotics

Британская компания Moley Robotics готовится в следующем году выпустить на рынок роботов-поваров, которых можно будет использовать как на домашней кухне, так и в общепите, передает BBC.

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Робота-манипулятора достаточно прикрепить к потолочным балкам, чтобы он свисал над духовкой и варочной панелью. Такой робот может приготовить более пяти тысяч различных блюд. Пользователь выбирает нужное блюдо на сенсорном экране, а также добавляет необходимые ингредиенты в контейнеры. Все остальное робот делает сам. Он может включить духовку и плиту, поднимать и опускать кастрюли и лопатки, перемешивать, взбивать и переворачивать еду.

Для разработки кухонного помощника Moley Robotics обратились к помощи профессионального шеф-повара Тима Андерсона, который в 2011 году выиграл телевизионный конкурс BBC MasterChef. Андерсон объяснял, как он готовит то или иное блюдо, а робот программировался повторять его движения.

«Эти движения будут оптимизированы командой робототехников. Мы разработали последовательную программу, которая поможет роботу воспроизводить одно и то же блюдо раз за разом», — говорит генеральный директор компании Марк Олейник.

Робот-повар действительно может стать решением проблемы приготовления рождественского ужина на большую семью, но актуальной остается другая проблема — его высокая стоимость. Минимальная цена роботизированной кухни Moley составляет 150 млн фунтов стерлингов. Другие не менее дорогие системы кухонных роботов разрабатываются израильской компанией Kitchen Robotics и американской фирмой Dexai Robotics.

Однако Джулия Сигал, старший стратег американской консалтинговой компании в области пищевых продуктов The Culinary Edge, считает, что цена на такие системы, скорее всего, упадет.

«Многие из этих технологий изначально были недоступны для обычных семей, но по мере того, как технологии развиваются, скоро такой робот смогут позволить себе многие из нас», — говорит Джулия Сигал.

Что касается общепитов, то они уже готовы использовать новые технологии в своей работе. Так, сеть французских пиццерей Pazzi, которую открыли два студента-робототехника, уже использует робота для приготовления пиццы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/devices/1948921-robotov-povarov-gotovitsya-vypustit-britanskaya-kompaniya-v-2022-godu/