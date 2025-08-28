jitsu gif
      Провели подряд дней с нами

      От цифровизации до внедрения Aitu: в Алматы обсудили развитие IT-отрасли

      Опубликовано:

      Совещание по будущему IT в Алматы
      Совещание. Фото: РПП "Атамекен" города Алматы

      В Алматы прошло совещание по будущему IT и креативной экономики. В центре внимания - цифровизация, Aitu и венчурные инвестиции, передает NUR.KZ со ссылкой на городской филиал РПП "Атамекен".

      Сегодня, 28 августа 2025 года, в Алматы прошло расширенное совещание регионального совета РПП "Атамекен" и отраслевого совета по креативным индустриям и IT. На площадке собрались представители бизнеса, технологических компаний, инвесторы и индустриальные партнеры.

      Участники обсудили ключевые вопросы развития IT-отрасли в Казахстане: от цифровизации и B2B-решений в промышленности до перспектив венчурного финансирования и сотрудничества с финансовым сектором.

      Совещание по будущему IT в Алматы
      Совещание. Фото: РПП "Атамекен" города Алматы

      Отдельное обсуждение было посвящено мессенджеру Aitu. На мероприятии провели презентацию сервиса, рассказали о его возможностях по интеграции в цифровую экосистему Казахстана.

      "Будущее Казахстана в технологическом прогрессе и развитие Aitu мы рассматриваем как один из шагов в этом направлении. В центре нашей работы - пользователь. Важно, чтобы Aitu был удобным и полезным в повседневной жизни. Мы развиваем платформу как инструмент для граждан, бизнеса и госструктур.

      Сегодня в супераппе доступны решения для компаний - от интеграции с чат-ботами и колл-центрами до запуска мини-приложений. Это новые возможности для роста и партнерств", - отметил спикер.

      Совещание по будущему IT в Алматы
      Совещание. Фото: РПП "Атамекен" города Алматы

      Итоги совещания подвел председатель Регионального совета НПП «Атамекен» города Алматы Нурсултан Шоканов.

      "Глава государства методично и системно создает у нас в стране условия для полноценного развития цифровой экосистемы, постоянно подчеркивая, что от этого зависит конкурентоспособность нашего государства. Наша роль, как бизнеса, так и граждан, сформировать "цифровой потребительский патриотизм", давая шанс отечественным продуктам и сервисам благодатную почву для их развития и повышения конкурентоспособности на мировых рынках", - сказал он.

      Участники совещания отметили важность развития отечественного IT-рынка, разработки и продвижения казахстанских продуктов, в том числе мессенджера Aitu.

      Совещание по будущему IT в Алматы
      Совещание. Фото: РПП "Атамекен" города Алматы

