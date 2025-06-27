Telegram стал участником Astana Hub
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Сегодня, 27 июня, стало известно, что компания Telegram официально получила статус участника Astana Hub, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт кластера.
"Присоединение к экосистеме Astana Hub открывает для Telegram новые возможности для совместных проектов, обмена опытом и развития цифровых продуктов как на внутреннем, так и на глобальном рынках", - говорится в публикации.
Добавим, как сообщается на сайте кластера, Astana Hub - это динамичный цифровой хаб, стремящийся стать ведущим центром притяжения инноваторов Центральной Азии. Миссией хаба обозначено обеспечение оценки эффективности мер регулирования и поддержки инновационной экосистемы.
Напомним, в конце июня прошлого года Павел Дуров прибыл в Астану. Соответствующее приглашение ему передавал ранее Жаслан Мадиев. Основателя мессенджера Telegram засняли на видео, едущим на эскалаторе в Astana Hub.
Примерно в то же время стало известно, что в Международном финансовом центре Астана одобрили Toncoin для торговли на лицензированных AFSA платформах.
Глава Минцифры, комментируя приезд Дурова, рассказал, что бизнесмену понравилось в нашей стране. Позже сам основатель Telegram поделился фотографиями и впечатлениями от своей поездки в Казахстан в соцсетях.
Позднее в августе глава МЦРИАП Жаслан Мадиев в комментарии казахстанскому журналисту подтвердил, что основатель Telegram Павел Дуров вернулся в нашу страну отдохнуть.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2260119-telegram-stal-uchastnikom-astana-hub/
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