Telegram стал участником Astana Hub

Сегодня, 27 июня, стало известно, что компания Telegram официально получила статус участника Astana Hub, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт кластера.

"Присоединение к экосистеме Astana Hub открывает для Telegram новые возможности для совместных проектов, обмена опытом и развития цифровых продуктов как на внутреннем, так и на глобальном рынках", - говорится в публикации.

Добавим, как сообщается на сайте кластера, Astana Hub - это динамичный цифровой хаб, стремящийся стать ведущим центром притяжения инноваторов Центральной Азии. Миссией хаба обозначено обеспечение оценки эффективности мер регулирования и поддержки инновационной экосистемы.

Напомним, в конце июня прошлого года Павел Дуров прибыл в Астану. Соответствующее приглашение ему передавал ранее Жаслан Мадиев. Основателя мессенджера Telegram засняли на видео, едущим на эскалаторе в Astana Hub.

Примерно в то же время стало известно, что в Международном финансовом центре Астана одобрили Toncoin для торговли на лицензированных AFSA платформах.

Глава Минцифры, комментируя приезд Дурова, рассказал, что бизнесмену понравилось в нашей стране. Позже сам основатель Telegram поделился фотографиями и впечатлениями от своей поездки в Казахстан в соцсетях.

Позднее в августе глава МЦРИАП Жаслан Мадиев в комментарии казахстанскому журналисту подтвердил, что основатель Telegram Павел Дуров вернулся в нашу страну отдохнуть.