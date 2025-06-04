"Никакого РОПа нет": почему деньги за верификацию телефонов пойдут частникам, объяснили в Минцифры

Глава МЦРИАП Жаслан Мадиев в кулуарах мажилиса рассказал, почему деньги за верификацию смартфонов будут идти не государству, а частной компании, передает корреспондент NUR.KZ.

В конце мая этого года общественный активист Павел Александров на своей странице в Facebook опубликовал информацию о том, что средства за верификацию смартфонов пойдут на счета частной компании, а не государства.

"Импортеры будут обязаны платить по 3932 тенге (1 МРП) за каждый ввезенный телефон. За якобы "верификацию" IMEI номера. Причем, в лучших традициях утильсбора эта сумма будет поступать на счет какой-то частной ТОО-шки", - написал тогда он.

После публикации Александрова СМИ также стали поднимать данную тему. Сегодня журналисты попросили главу Минцифры Жаслана Мадиева прокомментировать информацию о том, что деньги за регистрацию телефонов будут идти не государству, а частной компании. СМИ также провели параллель с "оператором РОП", но только в сфере телефонии.

"Это открытый рынок. Мы утвердили правила, согласно которым любая компания, которая имеет соответствующую информационную систему, имеет возможность интегрироваться с GSMA, с глобальной базой данных, имеет возможность интегрироваться с "Беркутом", с Кеденом и с БДИКом.

БДИК - это база данных идентификационных кодов. Те, кто инвестировал в такую информационную систему и может интегрироваться и имеет соответствующую компетенцию, пожалуйста, участвуйте. Мы призываем к конкуренции. Мы не хотим, чтобы у нас была одна или две компании. Никакого РОПа нет. Это у вас ошибочное мнение. Я считаю, что это инсинуации различных представителей серого рынка", - сказал Жаслан Мадиев.

По его словам, введение механизма верификации смартфонов невыгоден "серому" рынку.

"Представляете, более 100 млрд тенге недополученных средств в бюджет. Эти деньги оседали в карманах серого рынка. Поэтому ясное дело, что сейчас кому-то это не понравится. Мы должны бороться с этим "серым" рынком. Это также поможет в борьбе с мошенничеством", - добавил министр.

В марте текущего года в Казахстане начали вести белый, серый и черный списки мобильных телефонов. Это нужно для выявления незаконно ввозимых устройств: например, украденных в другой стране (обычно в них используются дублирующие IMEI-коды).

И если смартфон окажется в сером списке, то физлицам необходимо будет верифицировать его до 25 июня. Для импортеров срок бесплатной верификации остался прежним и уже истек - 25 мая.

Это время было дано для того, чтобы официальные представители, разного рода ИП внесли информацию о ввезенных телефонах в портал. Это позволит обеспечить прозрачность рынка – эти IMEI будут официально зарегистрированы в стране.

При этом процедура верификации оказалась бесплатной, но не для всех.

Как пройти верификацию физлицам

Казахстанцам, которые купили смартфон, например, в апреле или феврале, но не успели его включить, есть возможность верифицировать его до 25 июня до двух устройств. Для этого нужно зайти на портал "Информационная система мониторинга и идентификации абонентских устройств".

На главной странице необходимо указать свой ИИН и далее через ЭЦП зарегистрироваться и подписать пользовательское соглашение. Это позволит перейти в личный кабинет пользователя. Затем слева выбрать "Создать заявку" - "Верификация устройств".