"Демон сонного паралича": видео с жутким человекоподобным роботом вызвало дебаты в Сети

Польско-американская компания Clone Robotics представила гуманоидного робота Protoclone, вызвав одновременно восхищение и беспокойство в Сети, передает NUR.KZ со ссылкой на Fox News.

Как отмечает телеканал, пугающе реалистичный андроид – последнее достижение биомиметической робототехники. Он может точно копировать анатомию и движения человека.

"Благодаря своим пугающе реалистичным движениям Protoclone расширяет границы наших ожиданий от роботов, вызывая одновременно интригу и вопросы о будущем робототехники", – говорится в материале.

Рост нового робота – 1,8 метра. Он состоит из 206 полимерных костей, созданных по типу человеческого скелета. Отличает робота от его сородичей мышечная система, созданная из более чем тысячи искусственных мышц.

Как поясняет телеканал, каждая искусственная мышца состоит из сетчатой ​​трубки, содержащей наполненный воздухом баллон. Когда гидравлическая жидкость закачивается в баллон, она расширяется, заставляя сетку сокращаться, как человеческую мышцу. Эта система питается от 500-ваттного электрического насоса, механического "сердца" Protoclone, способного перекачивать жидкость со скоростью 40 литров в минуту.

Нервная система Protoclone также впечатляет: четыре камеры в черепе, 70 инерционных датчиков для понимания положения суставов и 320 датчиков давления.

Эта передовая сенсорная сеть позволяет роботу обрабатывать визуальный ввод и учиться, наблюдая за действиями человека.

Телеканал отмечает, что видеопрезентация Protoclone в действии собрала миллионы просмотров и вызвала бурные онлайн-дебаты.

"В то время как некоторые зрители выразили благоговение перед технологическим достижением, другие отреагировали с дискомфортом или даже враждебностью. Комментарии варьируются от сравнений с "демонами сонного паралича" до ссылок на антиутопические научно-фантастические сценарии", – отмечают журналисты.

Protoclone все еще находится на ранней стадии разработки. В настоящее время ему требуется подвеска для устойчивости, и он не может стоять или балансировать самостоятельно. Тем не менее компания планирует выпустить первые 279 экземпляров робота, предварительные заказы стартуют в конце 2025 года.

Напомним, в январе в Алматы прошла выставка цифровых проектов на форуме Digital Almaty, на которой казахстанцам показали робота-собаку, официанта, робота-человека и играющих в футбол роботов. Наши фото с форума смотрите здесь.

Глава МЦРИАП в кулуарах форума в Алматы рассказал, что даст искусственный интеллект рядовым казахстанцам. Жаслан Мадиев отметил, что ИИ в первую очередь помогает оцифровать и автоматизировать повторяющиеся функции, что избавит людей от занятий с повторяющимися функциями и в итоге поможет сократить время на работу.

Кроме того, Мадиев сыграл в баскетбол с роботом.