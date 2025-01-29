СМИ: Apple и SpaceX объединяются для поддержки спутниковой сети Starlink на iPhone

Журналистам стало известно, что Apple и SpaceX объединяются для поддержки спутниковой сети Starlink на iPhone. Оператор T-Mobile начинает предлагать пользователям ограниченное бета-тестирование, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Как стало известно журналистам Bloomberg, Apple тайно сотрудничает с SpaceX и T-Mobile US с целью поддержки сети Starlink в рамках новейшего программного обеспечения для iPhone, что станет альтернативой собственной спутниковой службе связи компании.

Компании тестируют доступ iPhone к сервисам Starlink от Space Exploration Technologies Илона Маска. В ходе незаметных действий последнее обновление программного обеспечения смартфона, выпущенное в понедельник, теперь поддерживает эту технологию.

Данное сотрудничество стало неожиданностью: ранее T-Mobile указывал Starlink только как опцию для телефонов Samsung Electronics. Тем временем Apple уже предоставляет предложение Globalstar, которое позволяет потребителям отправлять текстовые сообщения и связываться со службами экстренного реагирования, находясь вне зоны действия сотовой связи.