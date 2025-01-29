Технологии

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

СМИ: Apple и SpaceX объединяются для поддержки спутниковой сети Starlink на iPhone

Опубликовано:

Девушка держит в руках iPhone
Девушка. Иллюстративное фото: Serene Lee/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Журналистам стало известно, что Apple и SpaceX объединяются для поддержки спутниковой сети Starlink на iPhone. Оператор T-Mobile начинает предлагать пользователям ограниченное бета-тестирование, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Как стало известно журналистам Bloomberg, Apple тайно сотрудничает с SpaceX и T-Mobile US с целью поддержки сети Starlink в рамках новейшего программного обеспечения для iPhone, что станет альтернативой собственной спутниковой службе связи компании.

Компании тестируют доступ iPhone к сервисам Starlink от Space Exploration Technologies Илона Маска. В ходе незаметных действий последнее обновление программного обеспечения смартфона, выпущенное в понедельник, теперь поддерживает эту технологию.

Данное сотрудничество стало неожиданностью: ранее T-Mobile указывал Starlink только как опцию для телефонов Samsung Electronics. Тем временем Apple уже предоставляет предложение Globalstar, которое позволяет потребителям отправлять текстовые сообщения и связываться со службами экстренного реагирования, находясь вне зоны действия сотовой связи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2216123-smi-apple-i-spacex-obedinyayutsya-dlya-podderzhki-sputnikovoy-seti-starlink-na-iphone/