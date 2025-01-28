Трамп заявил, что Microsoft обсуждает возможность покупки TikTok в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Microsoft обсуждает возможность покупки американского подразделения TikTok у ByteDance для сохранения работы приложения в стране, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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"Я бы сказал, что да", — сказал Трамп, когда журналисты спросили его, ведет ли Microsoft переговоры о покупке приложения.

TikTok, которым пользуются более 170 млн американцев, вызывает интерес у различных участников технологической индустрии США. В частности, стартап в области ИИ Perplexity подал заявку на слияние с американским подразделением TikTok, а миллиардер Фрэнк Маккорт, ранее владевший Los Angeles Dodgers, сделал официальное предложение о покупке приложения в начале месяца.

Напомним, что Microsoft и Oracle уже боролись за приобретение TikTok в 2020 году, когда администрация Трампа потребовала от ByteDance продать американское подразделение или столкнуться с запретом.