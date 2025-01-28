Top.Mail.Ru
Технологии

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Трамп заявил, что Microsoft обсуждает возможность покупки TikTok в США

Опубликовано:

Логотип TikTok на экране смартфона
TikTok. Иллюстративное фото: NurPhoto / Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявил, что Microsoft обсуждает возможность покупки американского подразделения TikTok у ByteDance для сохранения работы приложения в стране, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

"Я бы сказал, что да", — сказал Трамп, когда журналисты спросили его, ведет ли Microsoft переговоры о покупке приложения.

TikTok, которым пользуются более 170 млн американцев, вызывает интерес у различных участников технологической индустрии США. В частности, стартап в области ИИ Perplexity подал заявку на слияние с американским подразделением TikTok, а миллиардер Фрэнк Маккорт, ранее владевший Los Angeles Dodgers, сделал официальное предложение о покупке приложения в начале месяца.

Напомним, что Microsoft и Oracle уже боролись за приобретение TikTok в 2020 году, когда администрация Трампа потребовала от ByteDance продать американское подразделение или столкнуться с запретом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2215764-tramp-zayavil-chto-microsoft-obsuzhdaet-vozmozhnost-pokupki-tiktok-v-ssha/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie