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Акции Nvidia упали в цене после появления китайского конкурента

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Здание с логотипом NVIDIA
Здание NVIDIA. Иллюстративное фото: Justin Sullivan/Getty Images

Рыночная капитализация Nvidia резко упала после того, как китайский стартап DeepSeek представил свою разработку в области искусственного интеллекта, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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Ведущий американский производитель полупроводников потерял более 500 млрд долларов рыночной стоимости. Причиной стало появление недорогой китайской модели генеративного ИИ, что вызвало сомнения относительно технологического доминирования США в этой сфере. Акции Nvidia снизились на более чем 15% во время дневных торгов на Уолл-стрит, что стало основным фактором финансовых потерь компании.

Появление стартапа DeepSeek заставило мировых инвесторов пересмотреть свои ожидания и инвестиции в технологическом секторе.

Старший рыночный аналитик Trade Nation Дэвид Моррисон подчеркнул важность этого события, отметив, что доступные по цене китайские ИИ-модели ставят под сомнение прогнозы доходности и инвестиций в технологии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2215761-akcii-nvidia-upali-v-cene-posle-poyavleniya-kitayskogo-konkurenta/

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