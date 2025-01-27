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Universal Music Group и Spotify заключили новое многолетнее соглашение

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Приложение Spotify на экране смартфона
Spotify. Иллюстративное фото: pixabay.com

Universal Music Group (UMG) и Spotify заключили новое многолетнее соглашение, которое, как утверждается, принесет пользу музыкантам, авторам песен и пользователям, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Компании достигли договоренности, охватывающей музыкальные записи и издательскую деятельность. В рамках соглашения между Spotify и UMG установлена прямая лицензия на использование текущего портфеля продуктов стриминговой платформы в США и ряде других стран.

"Новое соглашение открывает возможности для развития, включая новые уровни платной подписки, объединение музыкального и немузыкального контента, а также доступ к более обширному каталогу аудио- и видеоматериалов", — заявили представители UMG и Spotify.

Основатель и генеральный директор Spotify Дэниел Эк отметил, что партнерство способствует дальнейшим инновациям, сделав музыкальные подписки более привлекательными для пользователей по всему миру.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2215434-universal-music-group-i-spotify-zaklyuchili-novoe-mnogoletnee-soglashenie/

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