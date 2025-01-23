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Популярный блогер MrBeast начал обсуждение покупки TikTok

Опубликовано:

Блогер MrBeast
Блогер MrBeast. Фото: Chris Unger / Zuffa LLC via Getty Images

Популярный блогер MrBeast начал обсуждение покупки TikTok с несколькими заинтересованными покупателями, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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По словам представителя MrBeast, блогер ведет переговоры с несколькими группами, заинтересованными в покупке американского подразделения TikTok.

MrBeast (настоящее имя Джимми Дональдсон) не взял на себя обязательств по какой-либо сделке, но общается с несколькими сторонами в надежде присоединиться к лучшему из вариантов. Одна из групп — это собрание американских инвесторов, которое было собрано технологическим предпринимателем Джесси Тинсли, основателем Employer.com.

"Несколько заинтересованных покупателей ведут постоянные переговоры с Джимми, но у него нет эксклюзивных соглашений ни с одним из них", — сказал Мэтью Хилтзик, представитель Дональдсона.

Он добавил, что роль звезды YouTube в любой сделке TikTok, скорее всего, будет скорее операционной, чем финансовой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2214438-populyarnyy-bloger-mrbeast-nachal-obsuzhdenie-pokupki-tiktok/

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