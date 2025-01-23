WSJ: Создание новой компании в области ИИ Stargate может пошатнуть партнерство OpenAI и Microsoft

Создание новой компании в области ИИ Stargate может пошатнуть партнерство OpenAI и Microsoft, передает NUR.KZ со ссылкой на The Wall Street Journal.

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На пресс-конференции в Белом доме производитель ChatGPT анонсировал Stargate — совместное предприятие с Oracle и технологическим инвестором SoftBank. Новая компания планирует потратить до 500 млрд долларов на строительство новых центров обработки данных в США, чтобы помочь развитию OpenAI.

По словам аналитиков WSJ, на фоне этих событий партнерство OpenAI и Microsoft, которое помогло спровоцировать бум генеративного ИИ, может оказаться под ударом, поскольку каждая компания сосредотачивается на собственных меняющихся потребностях.

По данным источников WSJ, в течение нескольких месяцев, предшествовавших объявлению, обе стороны спорили о том, что делать с нуждой в новых вычислительных мощностях и возможной неспособностью Microsoft удовлетворить эти потребности.