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Nvidia вновь стала самой дорогой компанией в мире

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Здание с логотипом NVIDIA
Здание NVIDIA. Иллюстративное фото: Justin Sullivan/Getty Images

Компания Nvidia вновь стала самой дорогой в мире, обогнав Apple на фоне снижения спроса на iPhone и ожиданий падения прибыли компании, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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Акции Nvidia выросли на 2,4%, что увеличило рыночную капитализацию производителя чипов до 3,45 трлн долларов. В то же время акции Apple упали почти на 4%, снизив рыночную капитализацию компании до 3,33 трлн долларов. С начала года акции Apple потеряли более 9%, тогда как акции Nvidia выросли на 2%.

Аналитики понизили рейтинг акций Apple до уровня "ниже среднего", указывая на слабые перспективы финансовых результатов за первый квартал и снижение продаж iPhone 17 и 18. Эти модели, по их мнению, вряд ли будут содержать существенные обновления, чтобы стимулировать спрос.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2214069-nvidia-vnov-stala-samoy-dorogoy-kompaniey-v-mire/

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