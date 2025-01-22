Nvidia вновь стала самой дорогой компанией в мире

Компания Nvidia вновь стала самой дорогой в мире, обогнав Apple на фоне снижения спроса на iPhone и ожиданий падения прибыли компании, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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Акции Nvidia выросли на 2,4%, что увеличило рыночную капитализацию производителя чипов до 3,45 трлн долларов. В то же время акции Apple упали почти на 4%, снизив рыночную капитализацию компании до 3,33 трлн долларов. С начала года акции Apple потеряли более 9%, тогда как акции Nvidia выросли на 2%.

Аналитики понизили рейтинг акций Apple до уровня "ниже среднего", указывая на слабые перспективы финансовых результатов за первый квартал и снижение продаж iPhone 17 и 18. Эти модели, по их мнению, вряд ли будут содержать существенные обновления, чтобы стимулировать спрос.