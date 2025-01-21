Китай выразил готовность к сотрудничеству с США для сохранения TikTok на американском рынке

Власти Китая выразили готовность к сотрудничеству с США для сохранения TikTok на американском рынке, передает NUR.KZ со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Министерство иностранных дел Китая заявило, что компании имеют право самостоятельно принимать решения о своих операциях и сделках. Этот шаг представляет собой отход от прежней позиции, когда Пекин угрожал блокировать принудительную продажу TikTok. Это заявление прозвучало после того, как Дональд Трамп предложил разделить контроль над приложением между США и Китаем в соотношении 50/50.

Источники WSJ сообщают, что основатель TikTok и миллиардер Чжан Имин в прошлом году встречался с Илоном Маском, доверенным лицом Трампа. Чжан владеет 21% акций материнской компании TikTok ByteDance и сохраняет контрольный пакет благодаря дополнительным голосам.

Пресс-секретарь китайского МИД Мао Нин напомнила, что любая сделка с участием ByteDance должна соответствовать китайским законам, подчеркнув значительное влияние правительства на компанию.