"Я осознал серьезность этих фактов": СМИ опубликовали показания Дурова в суде

Во Франции прошли первые слушания по делу основателя Telegram Павла Дурова. СМИ публикуют выдержки с заседания, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Показания Дурова опубликовал французский телеканал France Info, ссылаясь на собственные источники. Как сообщает телеканал, Дуров заявил, что после ареста осознал, насколько важно принять меры, чтобы Telegram не использовался в преступных целях.

"Именно находясь под стражей в полиции, я осознал серьезность всех этих фактов", — сказал Дуров.

Тогда же, отвечая на вопрос судьи о незаконном контенте в Telegram и каналах, в которых можно "приобрести наркотики, украденные банковские реквизиты, нанять киллера и найти детскую порнографию", пообещал "улучшить процедуры модерации", отмечает телеканал.

Telegram каждый месяц удаляет 15–20 млн учетных записей за нарушение закона и не является единственной соцсетью с подобными проблемами, добавил Дуров.

Комментируя инкриминируемую ему причастность к нарушениям закона пользователями Telegram, Дуров заявил, что злоумышленники "наносят вред бизнесу и репутации Telegram".

"Telegram не создавался для того, чтобы быть платформой для преступников", — сказал он.

По информации телеканала, с января по май прошлого года полиция Франции открыла 535 дел в отношении преступников в Telegram, тогда как за весь 2023 год их было 808. Всего за 2017–2024 годы жандармерия выявила 2 тыс. преступлений, совершенных через Telegram или с частичным использованием мессенджера.

Арест Дурова во Франции

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров был задержан в аэропорту Ле-Бурже в Париже 24 августа. По предъявленным Дурову обвинениям ему грозит до 20 лет лишения свободы.

После задержания команда мессенджера выступила с заявлением. В компании заявили, что их генеральному директору нечего скрывать.

26 августа прокуратура Парижа заявила, что дело в отношении Дурова было открыто 8 июля, ему предъявлено обвинение в 12 преступлениях. Среди них: отказ от сотрудничества с властями, соучастие в хранении и распространении порнографических изображений несовершеннолетних, соучастие в приобретении, перевозке, хранении, сбыте или передаче наркотических средств, соучастие в мошенничестве в составе организованной группы, а также использование криптовалютных инструментов.

Позже стало известно, что предпринимателя отпустили под крупный залог, но запретили покидать Францию.

Французский адвокат по уголовным делам Дэвид Либескинд считает, что судебный надзор за основателем Telegram может длиться несколько лет, то есть все время расследования, которое во Франции зачастую занимает 3-4 года. Тем не менее, по его словам, Дуров может обратиться с просьбой об ослаблении надзора.

6 сентября Дуров впервые вышел на связь после задержания в аэропорту во Франции - он опубликовал пост на своем канале. Бизнесмен поблагодарил всех за поддержку и любовь и рассказал о своем видении сложившейся ситуации.

После освобождения Дурова из-под ареста стало известно, что Telegram обновил политику модерации: в мессенджере появилась возможность сообщать модераторам о "незаконном контенте" в чатах и частных группах.

Позже французское СМИ заявило, что компания Telegram после ареста Павла Дурова начала отвечать на юридические запросы властей Франции, предоставив полиции материалы по запросам в рамках нескольких уголовных дел.