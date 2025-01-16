Стало известно, сколько может стоить TikTok, если учредитель все-таки решит продать американское подразделение

Стоимость американского подразделения TikTok может составить от 40 до 50 млрд долларов, если материнская компания ByteDance решит его продать, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Вопрос о будущем TikTok в США становится все более острым на фоне вероятной блокировки приложения, если Верховный суд поддержит закон о национальной безопасности.

Несмотря на заявления ByteDance об отсутствии планов продажи, ранее в СМИ появилась информация о возможной сделке с Илоном Маском. Анджело Зино, старший вице-президент CFRA Research, оценил стоимость TikTok на основе данных о пользовательской базе в США и сравнения доходов с конкурентами.

По данным аналитической компании Sensor Tower, ежемесячная аудитория TikTok в США составляет около 115 млн мобильных пользователей, что немного уступает 131 млн пользователей Instagram.