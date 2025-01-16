Top.Mail.Ru
Технологии

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Стало известно, сколько может стоить TikTok, если учредитель все-таки решит продать американское подразделение

Опубликовано:

TikTok в телефон
TikTok. Иллюстративное фото: pixabay.com

Стоимость американского подразделения TikTok может составить от 40 до 50 млрд долларов, если материнская компания ByteDance решит его продать, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Вопрос о будущем TikTok в США становится все более острым на фоне вероятной блокировки приложения, если Верховный суд поддержит закон о национальной безопасности.

Несмотря на заявления ByteDance об отсутствии планов продажи, ранее в СМИ появилась информация о возможной сделке с Илоном Маском. Анджело Зино, старший вице-президент CFRA Research, оценил стоимость TikTok на основе данных о пользовательской базе в США и сравнения доходов с конкурентами.

По данным аналитической компании Sensor Tower, ежемесячная аудитория TikTok в США составляет около 115 млн мобильных пользователей, что немного уступает 131 млн пользователей Instagram.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2212229-stalo-izvestno-skolko-mozhet-stoit-tiktok-esli-uchreditel-vse-taki-reshit-prodat-amerikanskoe-podrazdelenie/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie